Palermo, la gioia di Pergolizzi dopo il derby: "Partita interpretata bene"

Contento e soddisfatto Rosario Pergolizzi al temine del match vinto sul Messina: “Mossa vincente far rifiatare Felici? Sì, assolutamente. Tutti dicono che sia un esterno, ma Felici per me può fare tutti i ruoli perché ha sicurezza, autostima, gamba. Deve crescere fisicamente. Quando parte centralmente, vicino ai difensori centrali, e lo ha fatto anche contro la Cittanovese se non sbaglio, è devastante. Lui deve imparare a fare questo. Tutte le volte, invece, che si allarga e vuole partire spalle alla porta diventa più difficile. Martin? Siccome in altre partite venivano a prendere le squadre molto alte, noi potevamo uscire e diventare una linea a cinque se Martin si abbassava, mentre Doda e Vaccaro si alzavano. Con questa palla lunga, quando loro venivano a pressarci, noi saltavamo le linee. Le partite le puoi preparare come vuoi, poi sono i ragazzi che la interpretano. E oggi l’hanno interpretata bene. Ci vuole anche un pizzico di fortuna, però. Documentarsi e vedere le partite degli altri, cercare di studiare delle mosse”.

© Riproduzione riservata