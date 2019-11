Il Palermo ospita l'Acr Messina, Pergolizzi: "Dobbiamo vincere, 3 punti fondamentali"

Riprendere la rotta. Dopo la sconfitta con il Savoia e il pareggio esterno a Palmi con l’ultima in classifica, il Palermo domani al Barbera contro l’Acr Messina proverà a tornare alla vittoria. Un derby molto sentito, da Messina arrivera’ un buon numero di tifosi, anche se a Palermo la prevendita non è andata benissimo.

Alla vigilia del match Rosario Pergolizzi parla così: “È una partita importante perchè viene dopo due risultati negativi, è un derby. I tre punti sono fondamentali, dobbiamo dare continuità. Ci siamo allenati e preparati per farla andare nel verso giusto, con la giusta mentalità e applicazione possiamo fare bene”.

Pergolizzi continua così: “Abbiamo un buon margine di vantaggio, i risultati vanno e vengono, l’importante è la continuità del lavoro. Se sento questo derby? Non me ne frega niente, io voglio vincere contro tutte le squadre, che sia la prima o l’ultima in classifica. Bisogna dare tutto in tutte le partite, questa è la mentalità giusta. Non voglio perdere neanche con i medici in amichevole…”.

© Riproduzione riservata