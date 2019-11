L'Ance nuovo sponsor di maglia del Palermo, "esordio" con l'Acr Messina

La sezione palermitana dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili il nuovo sponsor di maglia del Palermo. Il marchio dell'associazione troverà posto nel retro delle maglie di gara. Il nuovo "shoulder sponsor", come si dice in gergo, accompagnerà l'intera stagione dei rosanero, già a partire dalla prossima partita di campionato domenica in casa contro l'ACR Messina.

"Il Palermo di Palermo - dice il presidente del Palermo Dario Mirri - è una storia che stiamo costruendo tutti insieme, mattone dopo mattone. Per questo la collaborazione con Ance Palermo ha per noi anche un valore simbolico".

"La sensibilità degli imprenditori verso il progetto sportivo in questo caso testimonia un più ampio sostegno a un intero progetto di rete comunitaria, che coinvolge le migliori energie del territorio impegnate per lo sviluppo dell'intero sistema cittadino".

