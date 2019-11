L'allenatore del Palermo Rosario Pergolizzi incensa i suoi ragazzi dopo lo spettacolare 6-0 rifilato al Corigliano: "Ai ragazzi ho detto che sono stati bravi, non per il risultato ma perché per continuità è stata la partita più bella. Abbiamo dato intensità e ci siamo proposti sia nel primo che nel secondo tempo. La mia preoccupazione era quella di prendere gol nell’ultimo quarto d’ora, ma non è successo”.

© Riproduzione riservata