Palermo, Pergolizzi: "Rivincita col Biancavilla? Campionato è la priorità"

Rotta verso Biancavilla. Dopo l’amichevole di ieri, il Palermo adesso pensa al match di campionato che potrebbe valere la settima vittoria consecutiva. Rosario Pergolizzi affronta le tematiche del match e fornisce la strada per avere ragione degli avversari, già affrontati in coppa Italia: “È una partita come le altre - dice Pergolizzi - cercheremo di fare qualcosa che in Coppa Italia abbiamo sbagliato. L’eliminazione è servita, ci poteva stare. Il campionato è la priorità. Dobbiamo essere bravi a far diventare le vittorie consecutive una motivazione, non dobbiamo sentirci appagati. Ne abbiamo sei, ne mancano ancora tante. Siamo a un piccolo passo verso la montagna. Tutti dicono che l’Acireale sia l’avversario principale, io credo che ce ne saranno altri. Dobbiamo rimanere coi piedi per terra”.

Dubbi di formazione per il tecnico che spera di recuperare anche alcuni giocatori acciaccati: “Dobbiamo valutare Martin e Lancini. Per il centrocampista siamo ottimisti, ha avuto un problema all’adduttore. Lancini ha subito una probabile distorsione alla caviglia. La nostra rosa è ampia, mi piace valutare le situazioni ora dopo ora. Da qui alla partita c’è tempo. Santana? Non so se gioca dal primo minuto. Devo parlare con i medici. Non vorrei forzare per riperderlo. Sta bene”.

