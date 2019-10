Il Palermo ospita la Cittanovese, Pergolizzi: "Grande attenzione, avversario temibile"

"È un momento importante e io sono un motivatore per cui, malgrado il mio infortunio, sarò in panchina", lo ha detto Rosario Pergolizzi alla vigilia della partita casalinga contro la Cittanovese.

"È la partita più difficile perchè è la sesta - dichiara -, veniamo da 5 successi e dobbiamo mantenere alta la concentrazione. Ci sarà da soffrire perchè la Cittanovese gioca bene, è grintosa e riparte bene".

"Voglio aspettare fino alla fine per capire con quale formazione scendere in campo - ha affermato -. Accardi ha recuperato, non ci saranno Santana e Mauri".

