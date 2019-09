Roccella-Palermo, Pergolizzi: "Obiettivo terza vittoria consecutiva"

Il Palermo domenica a Locri contro il Roccella cerca la terza vittoria di fila e ovviamente cancellare la parziale brutta figura dell’eliminazione dalla Coppa Italia.

Rosario Pergolizzi rispetta il lavoro di tutti ma sa bene che il Palermo non può assolutamente permettersi di fallire: “Bisogna rispettare il lavoro di tutti - ha detto Pergolizzi - L’obiettivo è far tornare il Palermo nelle categorie superiori e bisogna vincere. Proveremo ad avere meno difficoltà possibile. La Coppa Italia ha detto che la squadra ha giocato, ha creato ma ha perso ai rigori. Sono contento di determinate cose, sono scontento di altre. L’obiettivo finale, però, è la promozione”.

Pergolizzi è consapevole che al suo Palermo manca ancora qualcosa: “Mancano un po’ di cinismo e determinazione. Dobbiamo essere meno belli, in tante partite servirà essere brutti e sporchi. Voglio una squadra consapevole dei propri pregi che però non deve strafare. Serve umiltà. Rizzo Pinna? È un ragazzo che ha delle doti ma lui, come altri, vengono da campionati Primavera e si deve adattare. Ci vuole più intensità, cattiveria… Deve maturare. Ricciardo è un attaccante molto importante per la squadra. Senza di lui, cambia il tipo di partita che facciamo. Dalla mia esperienza, non serve giocare con tanti attaccanti o difensori. Una squadra tecnica come il Palermo trae beneficio dall’erba sintetica, ci siamo anche allenati a Carini. Noi non possiamo stare attenti al campo”.

© Riproduzione riservata