Striscioni e aria di festa come se il Palermo giocasse ancora in Serie A. L'entusiasmo che mancava da tempo fa da contorno al debutto al Barbera dei rosanero. In questo video il momento in cui Giuseppe D'Agostino legge le formazioni con i tifosi che hanno scandito in coro i nomi dei giocatori del Palermo.

© Riproduzione riservata