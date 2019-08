Il Palermo lascia il ritiro di Petralia, il calore dei tifosi in piazza

Seduta di scarico dopo l’amichevole di ieri contro il Lascari e ritiro terminato per il Palermo. I rosanero, quindi, dopo giorni intensi di allenamenti hanno lasciato l’ex convento dei Padri Riformati di Petralia Sottana e sono pronti a tornare in città per iniziare la seconda fase di preparazione in vista dell’esordio in campionato.

Lunedì al Barbera amichevole contro le vecchie glorie rosanero, poi giorno 28 altro test amichevole contro il Geraci Sicula. Step dopo step il Palermo si avvicina alla prima giornata di campionato dell’1 settembre contro il Marsala.

Ieri, intanto, come si vede dal video, dopo l’amichevole contro il Lascari, la squadra è stata “accolta” in piazza a Petralia Sottana dai tifosi rosanero che per l’occasione sono rimasti fino a tarda sera nel comune madonita. Cori e applausi per il nuovo Palermo, una squadra che ha già fatto breccia nei cuori dei tifosi.

