Il Palermo si allena a Petralia, in gran forma il centrocampista Mendola

Il nuovo Palermo inizia a muoversi. Dopo le prime battute di ieri, i rosanero oggi sono tornati ad allenarsi sul campo di Petralia Sottana.

Il tecnico Pergolizzi sta già iniziando a far salire i ritmi anche perché c’è poco tempo per forgiare i suoi dettami tattici alla squadra.

In grande forma alcuni under, come il centrocampista Luigi Mendola che appare già pronto per i primi test amichevoli. Ancora in fase di rodaggio altri rosanero. Intanto Sagramola e Mirri lavorano sul mercato e contano di poter completare la rosa entro questa settimana.

