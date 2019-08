Nuovo Palermo, il presidente Mirri: "Lavoreremo per la città"

"I tifosi veri del Palermo sono rimasti in pochi. Dobbiamo diventare di più, questa è la mia missione". Queste le parole di Dario Mirri, presidente del Palermo, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova società.

"Il nostro obiettivo non è speculativo, lavoreremo per la città. Non è possibile esserci ridotti a questo punto. Il Palermo è un pezzo importante della mia vita".

La conferenza stampa si è svolta allo stadio Renzo Barbera, ed è stata aperta non solo ai giornalisti ma anche ai tifosi. Insieme a Mirri, anche il vicepresidente Tony Di Piazza e l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola.

