Palermo, Albanese: "Mancano documenti, addolorato ma ho fatto quello che ho potuto"

Non c'erano i documenti per l'iscrizione. Parola del presidente Albanese: "Non c'è stata data la verifica documentale, questo non vuol dire però che non ci sarà. Liquidazione? Questo lo decide l'assemblea. Il socio può decidere di andare avanti, può pure tentare l'iscrizione in serie B.

Abbiamo convocato assemblea giorno 5. Io ho dato la massima disponibilità a fare qualsiasi cosa - continua Albanese -. anche a fare l'assemblea totalitaria. Stato d'animo da tifoso? Io vi devo dire che sono veramente addolorato, perchè questa è la squadra del cuore. Quello che potevo fare l'ho fatto, se ho sbagliato chiedo scusa, ma davvero ho vigilato come ho potuto".

