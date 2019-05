A Roma si decide il futuro del Palermo, un gruppo di tifosi davanti al Barbera

Ore di ansia per i tifosi del Palermo. A Roma è iniziata l'udienza che porterà in queste ore alla sentenza della Corte federale di appello. Un verdetto sul futuro del club, che potrebbe essere catapultato definitivamente in Serie C o condannato ad una penalizzazione più leggera che permetta la permanenza tra i cadetti.

Nel frattempo, un piccolo gruppo di tifosi si è riunito davanti al Barbera. C'è attesa, speranza, come si può ascoltare dai loro commenti. L'unica certezza è che si chiude in queste ore un mese di alta tensione per i rosanero iniziato il 29 aprile scorso con il deferimento, da parte della Procura Federale, del Palermo, di Maurizio Zamparini, di Giammarva e Morosini e con la richiesta della retrocessione della squadra all'ultimo posto in classifica.

Il 13 maggio la sentenza che ha tagliato le gambe al Palermo: il tribunale federale ha decretato l'ultimo posto dei rosanero, ovvero la retrocessione in C. Poi la decisione della Lega di B di renderla subito esecutiva avviando i play off senza i rosanero che, nel frattempo, si erano piazzati, al temine della stagione regolare, al terzo posto in classifica.

Il Palermo presenta una richiesta di sospensione dell'immediata esecutività della pena ma il 16 maggio la Corte federale d'Appello la respinge. Solo un giorno dopo, il Collegio di garanzia del Coni rigetta l'istanza cautelare dei rosanero.

Lo scorso 23 maggio la tanta attesa udienza in corte federale d'appello con i tifosi che partono da Palermo e giungono a Roma sotto il palazzo da dove verrà emessa la sentenza ma ennesimo colpo di scena: tutto rinviato al 29 maggio a causa dell'astensione del presidente Santoro.

Ansia anche i dipendenti della società, che dà lavoro - giocatori inclusi - a 123 persone, senza considerare tutti i fornitori. Una cinquantina le famiglie col fiato sospeso.

La Serie C obbligherebbe il Palermo a rivedere gran parte dei costi sostenuti finora.

