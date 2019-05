Il Palermo parte per Ascoli, affaticamento per Nestorovski: non ci sarà

Da una parte dopo il closing di questa mattina la cordiale stretta di mano tra Rino Foschi e i rappresentanti del nuovo Palermo, Salvatore Tuttolomondo e Fabrizio Lucchesi. Dall'altra i giocatori sorridenti che salgono sul pullman per la partenza verso Ascoli.

Non tutti però festeggiano, perchè Nestorovski non è nella rosa dei convocati. L'attaccante macedone, secondo quanto trapela da viale Del Fante, avrebbe accusato un affaticamento e dunque domani non sarà in campo. Ecco il video della partenza.

© Riproduzione riservata