Di Cristina, festa per i 140 anni: il reparto di Malattie infettive intitolato a Giuseppe Cascio

Intitolato il nuovo reparto di Malattie infettive dell’Ospedale dei Bambini di Palermo al professore Giuseppe Cascio, pioniere dell’Infettivologia pediatrica. Il riconoscimento arriva a chiusura della festa dei 140 anni della fondazione della struttura ospedaliera, che rappresenta un unicum nell’Isola: l'Ospedale dei Bambini, infatti, è l’unica clinica pediatrica siciliana. Un fiore all’occhiello della sanità regionale, a cui il professore Cascio ha contribuito dirigendo l’Istituto dal 1971 e, tre anni dopo, nel 1974, istituendo lui stesso la scuola di specializzazione di Malattie infettive in pediatria.

Così, Roberto Colletti, direttore generale del Civico, Giovanni Corsello, professore di Pediatria dell’università di Palermo e Marilù Furnari, allieva del professore Cascio, hanno deciso di dedicare il nuovo reparto di Infettivologia realizzato al quarto piano del Di Cristina. «Questo ospedale è un orgoglio e un vanto, in quanto da qui sono usciti tantissimi professionisti di grande qualità - ha detto l'infettivologo Antonio Cascio, figlio del professore Giuseppe, e che, per 10 anni, ha lavorato nella stessa struttura di suo padre -. L’ospedale è sempre stato un punto di riferimento per tutta la città è considerato da tutti un rifugio è un luogo sicuro. Il riconoscimento che viene dato quest’oggi a mio padre è grande motivo di orgoglio e sono felice che avvenga nell’anno in cui avrebbe compiuto cento anni. Sono grato a tutta l’amministrazione».

Oggi, il reparto di malattie infettive è diretto da Claudia Colomba: «Intitoliamo il nuovo reparto al pioniere delle malattie infettive in Sicilia. Sono stati due giorni di festa e aggiornamento scientifico, in cui tutti gli specialisti hanno fatto il punto sulle malattie più rilevanti e su alcuni aggiornamenti diagnostici e terapeutici».

Nel video l'intervista ad Antonio Cascio e uno stralcio del discorso del direttore sanitario Salvatore Requirez.

