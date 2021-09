Giro di Sicilia, l'assessore Messina: "Così valorizziamo i piccoli Comuni dell'Isola"

"Quattro giorni importantissimi per la Sicilia". Così, l'assessore al Turismo, sport e spettacolo della Regione Siciliana, Manlio Messina, ha commentato il Giro di Sicilia, giunto alla sua seconda tappa. "Un giro che rientra all'interno del calendario internazionale delle gare di ciclismo è per noi grande motivo di orgoglio".

Piana degli Albanesi, Carini, Castelvetrano, Mondello. Il giro vedrà impegnate le venti squadre in gara su strada, tra borghi ancora poco noti e bellissimi panorami.

"Abbiamo voluto dare priorità non ai capoluoghi come solitamente si fa - conclude Messina - ma alle piccole realtà, ai piccoli comuni. Stupendi e da scoprire. Una bellissima manifestazione che metterà in risalto le bellezze territoriali dell'Isola".

