Chiude La Domenica Favorita: cinquantamila presenze in quattro giornate

Cinquantamila presenze in quattro domeniche, nel corso delle quali La Domenica Favorita, oltre a tenersi per due volte nella sede naturale, il parco urbano di Palermo, è stata esportata a Piano Battaglia e al Bosco della Ficuzza. Con il quarto e ultimo appuntamento di ieri, domenica 5 novembre, al parco della Favorita, si è chiusa la rassegna autunnale di eventi culturali, sportivi, ludici e ricreativi promossi da associazioni, fondazioni e istituzioni e sostenuto, tra gli altri, dal Comune di Palermo e dalla Città Metropolitana.

Domenica, con il parco chiuso al traffico, migliaia di persone, tra famiglie e sportivi, hanno trascorso una giornata all’aria aperta e hanno partecipato a un centinaio di attività, tra passeggiate, visite guidate, concerti di musica classica, jazz e pop-rock, sport, attività di sensibilizzazione e promozione della salute, che hanno animato le aree della Villa Niscemi, la Palazzina Cinese, le Scuderie Reali, il museo Pitrè e il campo ostacoli.

A scandire il ritmo della quarta domenica di questa edizione è stata la musica. Prima con il concerto itinerante del sesto reggimento dei bersaglieri. Poi con la marching band Teatro Massimo Kids Orchestra e la prima edizione del Sike Sax Quartet del Conservatorio Scarlatti, diretto dal maestro Luigi Sollima. E infine con il concerto rock della band palermitana Hard Lemons.

In centinaia, soprattutto i più piccoli, hanno visitato il villaggio di Pompieropoli dei vigili del fuoco e hanno partecipato a Palermo in rosa, la passeggiata ludico-motoria per la sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne, organizzata dall’asd Now Team. All’interno del parco si sono alternate anche altre attività come gli scacchi, un open day sulla guida sicura in bicicletta, le attività e i laboratori per i bambini della cooperativa Minimupa.

Anche questa domenica è stata l’occasione per le visite del parco con il Fai e i Rangers. Mentre l’area salute e benessere dell’Asp di Palermo ha effettuato gratuitamente circa 600 prestazioni tra screening oncologici, vaccinazioni, microchippatura dei cani per la prevenzione del randagismo e operazioni amministrative del cambio del medico di base. Un servizio che si aggiunge alle centinaia di prestazioni offerte dai camper dell’azienda ospedaliera provinciale nelle tre puntate precedenti di questa edizione.

«Si è chiusa un’edizione della Domenica Favorita - ha commentato Roberto Lagalla, sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Palermo - che ha regalato tantissime novità rispetto al passato, raccogliendo grande partecipazione ed entusiasmo da parte della gente, in particolare delle famiglie. La manifestazione di quest’anno ha fatto scoprire nuovi territori e per questo è stato importante il supporto della Città Metropolitana. Il mio ringraziamento va agli organizzatori e alle forze dell’ordine, la Protezione civile, le associazioni di volontariato e tutte le realtà civiche che hanno accompagnato la Domenica Favorita, proponendo diverse attività».

«Siamo passati da un progetto di valorizzazione delle nostre risorse naturali - dichiarano Marco Lampasona e Fabio Corsini del comitato La Domenica Favorita - ad un progetto di felicità per tante famiglie. Sono circa 50 mila le persone che hanno partecipato alla quinta edizione della manifestazione. Un ringraziamento va alla Città Metropolitana di Palermo, al Comune di Palermo e alle istituzioni, fondazioni e associazioni che hanno sostenuto e animato la manifestazione. Crediamo, alla luce dell’esperienza vissuta, che sia sotto gli occhi di tutti la direzione da intraprendere per fare diventare un evento domenicale, un modo di vivere stabilmente e sistematicamente i nostri beni ambientali, culturali, monumentali e artistici».