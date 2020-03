Emergenza coronavirus, a Palermo rinviata in autunno la Domenica Favorita

Si sarebbe dovuta tenere tra i mesi di marzo e maggio con inaugurazione l'8 marzo poi posticipata al 4 aprile. Ma, considerata l'emergenza coronavirus, la IV Edizione de La Domenica Favorita è stata rinviata al prossimo autunno con date da destinarsi.

Come si legge nella nota inviata dal comitato organizzativo, in ottemperanza al DPCM (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)

“La nostra scelta era stata comunque quella di rinviare l’evento inaugurale quando ancora Palermo non era tra le città colpite dal virus. A quel tempo la decisione fu presa, come sempre di concerto con il sindaco Leoluca Orlando e le Autorità competenti, soprattutto per rispetto delle regioni e delle professionalità sanitarie impegnate in prima linea a fronteggiare l’epidemia. Oggi ci ritroviamo nel mezzo della battaglia. È il momento dei sacrifici nella speranza che tra qualche mese si possa rialzare la testa e festeggiare tutti insieme nel nostro Parco della Favorita”, hanno dichiarato Nicola Tricomi, Nicola Fabio Corsini e Marco Lampasona, soci fondatori del Comitato “La Domenica Favorita”.

Per qualsiasi informazione e per ogni aggiornamento e dettaglio è possibile consultare le pagine social dell'evento e il sito www.ladomenicafavorita.com

