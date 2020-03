Acisport, rinviata la prima gara per l'emergenza coronavirus

Rinviata la prima gara ACI Palermo del calendario 2020. La Passo di Rigano - Bellolampo valida per il Trofeo Nazionale di Regolarita’ Acisport era in programma per il 4 aprile prossimo ma, come annunciato dal presidente Angelo Pizzuto, è stata rinviata a data destinarsi.

"Un momento che speravamo non arrivasse mai - ha detto-. Crcheremo di riprogrammare l’appuntamento sportivo a dopo l’estate nella speranza che questo difficile periodo possa finire presto - ha concluso Pizzuto - ma intanto raccomandiamo agli sportivi cautela e rispetto delle regole".

