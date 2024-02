Robot costruiti con i mattoncini Lego, in gara anche gli alunni delle scuole di Palermo

Il campionato di robotica per ragazzi e ragazze First Lego League fa tappa all'istituto Rutelli grazie all'associazione PalermoScienza. Studenti da ogni parte della Sicilia sono arrivati per partecipare al concorso nazionale. Con l'utilizzo dei famosi mattoncini Lego, ragazzi dai 9 ai 16 anni hanno costruito robot motorizzati. Tra i giurati anche Piera Levi Montalcini, nipote di Rita, Premio Nobel per la medicina.

Usando i Lego, i partecipanti costruiscono robot in grado di declinare competenze artistiche, scientifiche e comunicative, per confrontarsi poi davanti ad una commissione di esperti-giurati tra cui Levi Montalcini, ingegnere elettronico, impegnata nel settore della robotica e attiva nello sviluppo di una rete di scuole che nel nome della zia, promuove programmi di educazione per i giovani e la ricerca.

«L’istituto Rutelli ci sta ospitando - spiega Valeria Greco, presidente dell’associazione PalermoScienza -. In questa competizione sono presenti delle squadre che si cimentano su campi di prova scientifici che vengono giudicati da giurie molto accreditate su progetti innovativi. I vincitori parteciperanno alla fiale nazionale a Salerno».