A1 femminile di tennis, il Ct Palermo è in corsa per la finale: la partita decisiva con il Rungg Sudtirol

Sabato 7 dicembre sarà il giorno della finale del campionato femminile di A1 di tennis, per cui il Ct Palermo è in corsa. Lo scudetto è sfuggito lo scorso anno alle ragazze del circolo di viale del Fante, per questo ragione ancora più concentrate sull'obiettivo, Tc Rungg Sudtirol permettendo.

Domenica scorsa la semifinale d’andata contro le altoatesine, a Palermo, si è conclusa 2-2. Dopodomani (domenica 24 novembre) sulla terra indoor di Bolzano sarà indispensabile imporsi per conquistare la finale, contro la vincente di Verona-Padova (3-1 all’andata per le scaligere). In caso di nuova parità si giocherebbe il doppio di spareggio in cui è obbligatorio schierare una giocatrice del vivaio.

E proprio il vivaio è senza dubbio la forza del Ct Palermo, con Giorgia Pedone, Anastasia Abbagnato e Virginia Ferrara, tutte nate tra il 2003 e il 2004. A Bolzano potranno scendere in campo, per il Ct Palermo, la aostana Martina Caregaro e una straniera tra Marina Bassols Ribera, spagnola top 150, e la romena Irina Fetecau.