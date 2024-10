Tennis A1, Giannessi eroe del giorno: successo e salvezza garantita anche per i ragazzi del Ct Palermo

Tre punti voluti con tutte le loro forze per i ragazzi del Ct Palermo che, nel campionato di A1 di tennis maschile, hanno avuto la meglio nei confronti di Forte dei Marmi al termine di una durissima lotta. Successo molto importante in ottica secondo posto che garantisce la salvezza senza ricorrere ai play out. I cinque punti che separano il Ct Palermo dalla prima piazza occupata da Santa Margerita Ligure sembrano difficilmente smontabili a sole due gare dalla fine della fase a gironi, gare che Caruso e compagni giocheranno il 3 e il 10 novembre fuori casa a Ravenna sul veloce indoor e a Santa Margherita su erba sintetica.

Nella gara disputata oggi davanti a una buona cornice di pubblico, menzione a parte per il mai domo Alessandro Giannessi: il ligure, 35 anni, ha vinto il singolare contro il diciannovenne sardo Lorenzo Carboni dopo 3 ore e 20 minuti di dura battaglia proprio come domenica scorsa quando lo spezzino sconfisse sempre in tre set Filippo Romano. «Gianna» si è poi ripetuto nel doppio in coppia con il giovane diciassettenne, elemento del vivaio, Riccardo Surano.