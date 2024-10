Palermo calcio a 5, il trionfo della rosa nelle maglie della squadra femminile

Ad essere richiamato dal nuovo simbolismo è il tema della femminilità: una femminilità – ci tengono a dire i due partner – non subordinata ai comuni schemi di genere. La rosa non è un banale simbolo di femminilità, come poteva esserlo un qualsiasi fiore. «La rosa è quello più nobile, forse anche il più delicato, ma al momento opportuno ogni rosa sa tirare fuori gli artigli: le spine», afferma l’autore che pure per l’imminente futuro promette una campagna creativa sul tema. Ma c’è ancora un richiamo, più evidente, messo in campo dal simbolismo delle nuove maglie. Quello alla Santuzza, Rosalia – nomen omen – personificazione religiosa e laica, in ogni caso femminile, della città di Palermo, che proprio di rose ha coronato il capo.

Entusiaste dell'iniziativa, quanto del nuovo look, le calciatrici del Palermo C.5, per l’occasione truccate dallo sponsor Naty Punzo e fotografate da una grande firma della fashion photography come Antonio Cilona. Etica ed estetica raggiungono così il loro massimo connubio. «Abbiamo una grande responsabilità, e per questo ci sentiamo più motivate a vincere: in gioco non c'è solo la vittoria sul campo, ma quella più importante che è in palio tutti i giorni», affermano le giocatrici. Sulla stessa linea, il presidente della società, Salvo Messeri, che esprime piena soddisfazione per il sostegno di KePalle: «La squadra maschile ha già recepito molto bene il supporto e la motivazione messi in campo dal nuovo partner, piazzandosi, con cinque vittorie di fila, in testa alla classifica. Adesso, con l’inizio del campionato, toccherà a loro, alle nostre ragazze, le nostre Donne, entrare in campo e dimostrare il loro grande, immenso, valore!».