Tennis A1 femminile, il Ct Palermo va avanti: battuto il Padova in trasferta

Dopo il successo sul Casale e il pari di Genova, le ragazze del Ct Palermo colgono un’altra vittoria, sul Padova, alimentando i sogni di arrivare in fondo al campionato di serie A1 femminile. Per le sfide di oggi sul cemento indoor veneto i capitani Alessandro Chimirri e Davide Freni hanno puntato forte sui singolari e sono stati ripagati: Anastasia Abbagnato ha inflitto un doppio 6-3 a Carolina Gasparini, Marina Bassols ha superato Maria Serban col risultato di 6-1, 6-4, Giorgia Pedone ha avuto la meglio in rimonta su Oana-Georgeta Simon.

Nel doppio finale una piccola rivincita per le patavine, che hanno vinto 7-6, 7-6. Per le padrone di casa si sono imposte Oana-Georgeta Simon e Carolina Gasparini, ad avere la peggio Giorgia Pedone e Virginia Ferrara.