Palermo, si corre la mezza maratona: città chiusa al traffico

Delineato il quadro dei grandi protagonisti per la XI Half Marathon di Palermo che daranno spettacolo tra Mondello e il centro cittadino. L’organizzazione dell’evento che fa capo alla Agex dell’ex azzurro Nando Sorbello, si ritiene più che soddisfatta del cast dei partecipanti sia per qualità che per quantità: oltre 1.300 iscritti di 30 nazioni, i più accreditati alla ricerca del record della gara sui 21 chilometri.

E il continente Africa, principe nelle corse su strada, punterà a fare la parte del leone. A cominciare dal burundese Oliver Irabaruta (pettorale 3) che non nasconde il proposito di fare il tris dopo i successi del 2021 e del 2023. Alle calcagna non pochi avversari anche loro africani. Vedi l’esperto keniano Jospeh Kimeli Kimutai (n. 4), 32 anni, con un personale di 1h01’46 ad Udine. Da non trascurare l’eritreo Freedom Amaniel (n.5), 28 anni, vittorioso mesi fa a Reggio Emilia in 1h03’54. Farà valere il suo buon personale anche l’altro maratoneta del Burundi, Jean Marie Bukuru, 22 anni (n.6 in petto), così come il keniano Bonface Fundi Njiru, 33 anni (n.7) accreditato di 1h02’00. Tra gli atleti di casa del Sicilia Running Team, Alessandro Brucato e il vetunenne Giuseppe Scianna.