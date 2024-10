Pallanuoto A1, il Telimar di Pettonati a Brescia: «Sarà una partita complicata, giocheremo a viso aperto»

Entrambe le squadre vittoriose al debutto. Da una parte Il Telimar, che concentra tutte le energie sul campionato, dall’altra il Brescia degli ex Max Irving e Mario Del Basso, che giovedì ha anche sconfitto l’Apollon in Euro Cup. La squadra palermitana vola a Brescia per affrontare, domani, i Leoni alla piscina di Mompiano. Il confronto sulla carta, per il club bluverderosso, sarà parecchio difficile. Ne è consapevole Francesco Pettonati, classe 2006, che ha sfiorato il bronzo con la nazionale Under 18 ai Mondiali di Buenos Aires, e ha segnato due reti del Telimar, all’esordio contro l’Onda Forte.

«A Brescia - sostiene Pettonati - sarà una partita complicata. Affronteremo una delle squadre migliori del nostro campionato, con giocatori di livello internazionale abituati a palcoscenici importanti. Noi andremo per giocare a viso aperto, cercando di esprimere e migliorare il nostro gioco. Andremo lì per vincere, per quanto sia una gara proibitiva».