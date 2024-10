Mezza maratona di Palermo, il pronostico è che gli africani comanderanno la corsa

Oggi e domani il rito del dei pettorali e del pacco gara, poi sarà tutto pronto per un’edizione dei record, la numero 11, dell’XI Palermo International Half Marathon-Trofeo Nuova Sport Car Bmw, in programma domenica, in un circuito tra il mare di Mondello ed il centro città: la gara sarà valida come quarta prova del circuito internazionale Running Sicily-Trofeo Mini, e per il campionato regionale assoluto di maratonina.

Il tracciato dell’edizione 2024, certificato dalla World Athletics, è stato parzialmente modificato per rendere più spettacolare la gara, con un passaggio più breve dal parco della Favorita, mentre in piazza Ruggero Settimo è previsto il giro di boa nell’area antistante il palchetto della musica e successivamente il teatro Politeama. Mai come quest’anno, fra gli uomini, il pronostico è in bilico. La sensazione è che l’Africa comanderà la corsa.

Certamente Olivier Irabaruta (pettorale n. 3) trionfatore a Palermo nel 2021 e nel 2023, si presenta come candidato di spicco al successo, nel percorso di poco più di ventuno chilometri. Il burundese ha corso, quest’anno, la mezza maratona a Milano in 1:02:55. A separarlo dal tris di vittorie sul traguardo di Mondello ci saranno il 32enne keniano Jospeh Kimeli Kimutai (pettorale n. 4) della Dinamo Running che vanta un personale di 1:01:46 (lo scorso anno ad Udine), l’eritreo Freedom Amaniel (pettorale n. 5), 28 anni (quest’anno ha vinto la mezza di Reggio Emilia in 1:03:54), il burundese Jean Marie Bukuru (pettorale n. 6), 22 anni (record di 1:03:03) e il keniano Bonface Fundi Njiru (pettorale n. 7), 33 anni, che ha 1:02:00 di personale.