Padel, MickeyClub batte in finale l'Altessano Robilant per 2-1 ed è campione della Serie C femminile a squadre

Grande successo per il movimento del padel siciliano, nello specifico palermitano. Il MickeyClub, infatti, ha vinto il titolo nazionale di campione della Serie C femminile a squadre battendo in finale l'Altessano Robilant per 2-1.

Un match combattuto che le ragazze del tecnico Luigi Cafieri hanno saputo interpretare al meglio riuscendo a sconfiggere, fuori casa a Torino, le padrone di casa. Dopo il primo incontro vinto dalla coppia Monti-Polo, le palermitane avevano perso la seconda partita con la coppia Cafieri-Lombardo superate dalle piemontesi. Nel match decisivo, secco 6-3 6-2 per Polo-Cafieri e Mickey Club ufficialmente promossa in Serie B. Julia Polo, Ilenia Monti, Isabella Cafieri, Giulia Lombardo, Sofia Adamo e Roberta Maggio le componenti della squadra.

Nella semifinale giocata due settimane fa, le palermitane avevano avuto la meglio, sempre per 2 incontri a 1, contro la Pro Padel Parma. Soddisfazione e orgoglio per la società di via Beltrami presieduta da Antonio Tutrone con la collaborazione dirigenziale di Roberto Faraone, Massimo Tutrone e Giovanni Asciutto.