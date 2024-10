Tennis, A1 ai nastri di partenza: Palermo e Messina sono le favorite

Sta finendo il conto alla rovescia per l’inizio della serie A-1 di tennis e le squadre siciliane si preparano a una stagione da protagoniste, a partire da domenica. Domenica, per il torneo maschile, torneranno in campo il Ct Vela Messina, campione in carica, e il Ct Palermo, che nello scorso torneo fu eliminato in semifinale. I peloritani, inseriti nel gruppo 2 (girone di ferro, con il Tc Sinalunga e il Ct Crema che hanno partecipato alla ultima final four scudetto), inizieranno la difesa del titolo tricolore, ospitando sulla terra rossa di casa l’Ata Battisti di Trento.

Rispetto all’anno scorso la squadra allenata dal capitano Ciccio Caputo non avrà più in rosa Zapata Miralles, Ocleppo e Romboli, ma potrà contare su due nuovi innesti, l’italo-argentino Egea e lo spagnolo Sanchis, che si affiancheranno ai riconfermati Fausto e Giorgio Tabacco, Janvier, Ferreira Silva, Melzer, De Schepper e Van De Zandschulp, più i talenti locali: Fabio Varsalona, Federico Gargano, Enrico Egitto, Leonardo Gagliani, Giorgio Ragno e Alessandro Tommasini. Nel gruppo 4 gli uomini del Ct Palermo, guidati da Davide Cocco e Paolo Cannova, esordiranno a Forte dei Marmi contro il Tc Italia. Si punterà anche quest’anno sul blocco italiano, con Salvatore Caruso e il mancino ligure Alessandro Giannessi, entrambi con best ranking da top 80 Atp, e su elementi del vivaio, Gabriele Piraino, Francesco Mineo, Riccardo Surano, Antonino Trinceri e Matteo Iaquinto, oltre al neo tesserato argentino Pedro Cachin.