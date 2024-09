Al trofeo Mercadante vincono Zagars e Tomova, la palermitana Fiorillo si impone nel doppio

Nel tabellone maschile si è imposto il mancino lettone Arturs Zagars, in quello femminile la bulgara Emma Tomova. Soffia il vento dell’Est al trofeo mercadante di Palermo, nel quale si sono affrontati i campioni di domani. I vincitori hanno di che sorridere, visto il precedente di Jannik Sinner, passato negli anni scorsi dal circolo del Tennis di Palermo, per disputare il torneo internazionale giunto ora alla decima edizione e intitolato ad Antonino Mercadante, indimenticabile ex presidente del sodalizio palermitano.

Protagonista di queste giornate il diciassettenne Zagars che ha sconfitto 7-5 6-2 Matteo Gribaldo, toscano di Montecatini. La sedicenne Tomova ha invece avuto la meglio per 6-2 7-6 sulla quindicenne americana (mamma milanese) Emma Fulvia Wiesenfeld che si è arresa solo al settimo match-point e ha comunque ha ricevuto il premio «miglior giovane» intitolato alla memoria di Alberto Monaco, il figlio recentemente scomparso del consigliere nazionale Fitp Iano Monaco.