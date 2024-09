Tennis, Daniele Castelli agli Us Open: è palermitano il medico della squadra azzurra

È palermitano il medico fisiatra che ha seguito la squadra italiana di tennis agli Us Open. Trentotto anni, una laurea in medicina nel capoluogo e poi la specializzazione a Torino, la passione per il tennis, Daniele Castelli, che a Palermo lavora al centro Mya Salute, è il medico scelto dalla Federazione Italiana Tennis e Padel per seguire gli atleti azzurri a New York.

Esperienza come medico di torneo, ad esempio agli Internazionali di Roma, Castelli ha avuto la possibilità di confrontarsi con giocatori come Jannik Sinner, numero uno al mondo e vincitore degli Us Open 2024.

«È stata un’esperienza importantissima vista la caratura degli atleti e molto impegnativa: si facevano ogni giorno briefing per decidere eventuali trattamenti di fisioterapia e avevamo allestito una sorta di ambulatorio nel hotel di Manhattan in cui alloggiavamo», racconta. «Mentre di solito sono medico del torneo, quindi a disposizione di tutti, stavolta mi occupavo della squadra italiana, quindi la sensazione di appartenenza era fortissima. Vedere le partite a bordo campo, vivere gli alti e bassi del match e sentire l’adrenalina in partite in cui, vista la caratura dei giocatori, spesso pochi punti fanno la differenza è bellissimo», dice.

E Sinner? «Non a caso è il numero uno al mondo - racconta - Il suo è un tennis naturale, molto regolare, fatto di scelte tattiche giuste. Non ha punti di debolezza ed è rigoroso, non si accontenta, tende sempre a migliorarsi e resterà ai vertici per molto tempo». Umanamente? «È una persona seria, che si sacrifica, è rispettoso e riservato», racconta. Dopo l’esperienza americana Castelli sogna gli Open di Australia di gennaio. «Sarebbe fantastico», dice.