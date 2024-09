Minì vola in Formula 2, il pilota di Marineo gareggerà già a Baku

Il debutto di Gabriele Minì in Formula 2 arriverà già a Baku. Il pilota di Marineo della Prema Racing correrà il prossimo fine settimana al Gran Premio in Azerbaijan in concomitanza con il 16º appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Minì ha concluso a Monza il campionato di Formula 3 al secondo posto dietro Leonardo Fornaroli, rimanendo in lizza fino all’ultima Feature Race per la conquista del titolo. E adesso ha una grande occasione in Formula 2, dove prenderà il posto di Oliver Bearman, a sua volta chiamato al volante della Haas per sostituire Kevin Magnussen.