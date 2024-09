Karate, la palermitana Ramirez medaglia d'oro nei 55 kg al campionato del mondo Wkc

La palermitana Federica Ramirez sul tetto del mondo. La diciannovenne karateka dell'Asd La Sirenetta ha conquistato la medaglia d'oro a Sheffield, in Inghilterra, dove si è svolto il campionato mondiale della Wkc (World Karate Confederation). «Quando il talento, il lavoro, la costanza e la competenza si ritrovano con un unico obiettivo, in un ambiente fertile e sereno, sono più forti degli avversari, degli infortuni e delle avversità. Brava, bravi e bravi tutti», scrive la società sui social nel dare la notizia del successo della neo campionessa iridata.

Federica Ramirez, allenata da Pippo Morello e in gara con la Nazionale italiana selezionata dalla Fiam (Federazione italiana arti marziali), ha portato il tricolore sul gradino più alto del podio nella categoria femminile -55 kg. Per Federica è stata una grande soddisfazione, soprattutto perché, come si intuisce dal commento della Sirenetta, aveva subito un incidente durante la fase d'allenamento, che le aveva provocato uno strappo muscolare. Un infortunio che aveva messo a rischio la sua partecipazione ai mondiali in Inghilterra. Tenacia e concentrazione hanno portato la karateka a recuperare atleticamente, superare le avversità e raggiungere a Sheffield il massimo traguardo. Studentessa in giurisprudenza, Federica lo scorso aprile aveva conquistato il titolo italiano e in quell'occasione a Gds.it aveva raccontato di come l'impegno sportivo l'avesse aiutata a reagire e a sconfiggere il bullismo.