Palermo, stasera tanti assenti per la prima volta al Barbera ma con il Cosenza è già una partita verità

Dionisi dovrà fare i conti con gli infortunati. Contro il Cosenza, infatti, mancheranno Baniya, Verre e Appuah, Lucioni e Di Bartolo, oltre al portiere Gomis che dovrà stare fuori per lungo tempo. Scontata la conferma tra i pali di Desplanches, davanti a lui sulle fasce agiranno Lund a sinistra e Diakité a destra, con Pierozzi che dovrebbe riaccomodarsi in panchina dopo due apparizioni consecutive dall’inizio.

Il Palermo ritorna al Barbera, nel suo stadio, dopo la vittoria sulla Cremonese che ha ridato serenità di fronte a una classifica che rischiava di mettersi male dopo i brucianti ko con Brescia e Pisa. Ma la sensazione generale è che ci sia ancora tanto da fare per trasmettere alla concorrenza il messaggio che la serie A in viale del Fante è un obiettivo concreto: il Palermo ci proverà chiedendo aiuto alla sua gente a cominciare da stasera, contro un Cosenza che, dopo un discreto inizio, ha ricevuto una doccia gelata dalla Figc con la penalizzazione di 4 punti (gli stessi ottenuti in tre partite) per irregolarità amministrative.

La coppia centrale dovrebbe essere la stessa dello Zini, tutta mancina con Ceccaroni e Nikolaou. L’emergenza a centrocampo indurrà Dionisi a confermare il terzetto di Cremona: accanto a Ranocchia quasi certa la conferma di Gomes e Blin, chiamati a dare ordine ed equilibrio. Segre partirà ancora dalla panchina, Saric no: per lui altra esclusione per scelta tecnica, ad alimentare il clima di interrogativi che aleggia sulla sua esperienza palermitana. In attacco, dopo la rivoluzione dello Zini, dovrebbe tornare il terzetto di titolari composto da Insigne a destra, Brunori al centro e Di Francesco a sinistra: insieme hanno confezionato il gol della prima vittoria in campionato.