Doppietta Luna Rossa, la barca italiana manda ko American Magic e Britannia

Luna Rossa incassa due vittorie nella terza giornata della Luis Vuitton e sembra mettersi decisamente alle spalle le difficoltà incontrate al debutto. Una prova di forza per l’equipaggio del Team Prada contro American Magic e Ineos Britannia. Due gare diverse tra loro, un corpo a corpo con gli statunitensi che si è chiuso con 24 secondi di vantaggio all’arrivo, più tattico e gestito in solitaria quello con gli inglesi che vedono ridimensionarsi le proprie aspirazioni.

Nelle acque di Barcellona Luna Rossa invia un messaggio a tutte le altre avversarie e occupa il posto di favorita della competizioni che seleziona l’avversario di New Zealand per l’agognata conquista dell’America’s Cup.

Nella prima gara della terza giornata che fa seguito all’annullamento della Race per mancanza di vento, ieri, l’imbarcazione italiana, dopo una partenza non buona, ha dimostrato anche una buona tenuta psicologia del proprio equipaggio che ha recuperato lo svantaggio iniziale su American Magic per poi vincere. Si tratta della seconda vittoria consecutiva sull’equipaggio «made in Usa» che è considerata come seconda favorita della competizione. Decisivo l’incrocio tra le due barche nella prima parte della seconda bolina con Luna Rossa che sorpassa gli avversari e allunga fino ai 24 secondi di vantaggio con i quali passa sulla linea d’arrivo.