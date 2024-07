Tennis, Cecchinato passa il turno agli Open di San Marino

È il palermitano Marco Cecchinato il primo giocatore italiano ad approdare al secondo turno della trentunesima edizione degli Internazionali di Tennis San Marino Open, Challenger ATP 125 (montepremi 148.625 euro) in svolgimento sui campi in terra del Centro Cassa di Risparmio di Montecchio. Il tennista trentunenne, in gara con una wild card, ha esordito in maniera convincente superando in tre set (6-3 3-6 6-3 il punteggio, in un’ora e 56 minuti) l’argentino Andrea Collarini (n. 257 del ranking mondiale, attualmente dunque 140 posizioni davanti al siciliano). Altri risultati del primo turno: Juan Manuel Cerundolo (Arg) b. Gonzalo Bueno (Per) 6-2 6-1, Gustavo Heide (Bra) b. Filip Misolic (Aut) 3-6 6-4 6-1.