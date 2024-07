Torna il giro podistico di Castelbuono, in pista anche Crippa e Alfieri

Il «Giro podistico internazionale di Castelbuono», che si svolgerà il 26 luglio, è stato presentato stamattina nell’assessorato regionale del Turismo.

Al giro torna Nekagenet Crippa (nella foto), dopo il terzo posto del 2021 ed il sesto dello scorso anno. Per l’atleta dell’Esercito, campione italiano in carica di mezza maratona, occasione ghiotta per vivere da protagonista questo Giro.

Tra gli italiani in gara anche il 23enne limbiatese Luca Alfieri, specialista delle campestri e il bergamasco Ahmed Ohuda, quinto al Giro nel 2021 e Marouan Razine, quattro volte campione italiano sui 5000 metri e tricolore nei 10000 nel 2016. Due gli eritrei in gara, Mogos Shumay allievo di Ruggero Pertile e Amaniel Freedom, recente vincitore alla 21 di Reggio Emilia e secondo alla Corsa di Miguel. Occhio al 24enne sudafricano Maxime Chaumenton, già campione del Sudafrica nei 5000 e abituato agli allenamenti in quota. Atleta che darà sicuramente spettacolo lungo il percorso del «Giro».