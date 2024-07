Palermo, Gp Xcat: al Molo Trapezoidale le imbarcazioni da tutto il mondo

Per la prima volta Palermo accoglierà il Gp Xcat 2024, uno degli eventi sportivi più spettacolari e attesi dell’anno. L’evento si terrà dal 19 al 21 luglio al Molo Trapezoidale di Palermo che diventerà il palcoscenico di questa competizione mozzafiato, dove le più veloci imbarcazioni del mondo si sfideranno per il titolo di campioni del mondo della motonautica.

L’Xcat World Championship, la più importante categoria della motonautica internazionale, fa il suo debutto a Palermo, segnando un ritorno trionfale in Europa dopo le prime tappe svoltesi in Asia. Le imbarcazioni in gara, capaci di raggiungere velocità impressionanti fino a 200 km/h sull’acqua, promettono agli spettatori una sfida senza precedenti che inizierà venerdì 19 luglio con la pole position, mentre i team scenderanno in campo per le competizioni sabato e domenica a partire dalle ore 16.00.

«Siamo orgogliosi che la Sicilia per la prima volta possa ospitare il prestigioso evento che porterà la nostra regione sotto i riflettori internazionali», dice il presidente della Regione, Renato Schifani.