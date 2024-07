Tennis, Federico Cinà vince ancora: il palermitano agli ottavi di finale di Wimbledon juniores

Federico Cinà è approdato negli ottavi di finale del torneo di Wimbledon Junior, che si sta disputando sui prati dell’All England Club.

Il palermitano, 17 anni, già semifinalista allo Us Open Junior 2023 e testa di serie numero tre, dopo aver lasciato appena quattro giochi all’esordio al britannico Hamrouni, proveniente dalle qualificazioni, ha faticato non poco per imporsi prima di imporsi 76(7) 46 62, in due ore e dieci di partita, sullo statunitense Kase Schinnerer, proveniente dalle qualificazioni.

Giovedì negli ottavi il siciliano affronterà il francese Theo Papamalamis, 16esima testa di serie, per continuare il sogno di Wimbledon.