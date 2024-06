Tennis, Errani e Svitolina le stelle dei Palermo Ladies Open

Il presidente del Country time club di Palermo Giorgio Cammarata e Oliviero Palma, direttore dei Palermo Ladies Open, torneo di tennis Wta 250 in programma dal 13 al 21 luglio sui campi in terra rossa del circolo palermitano, hanno ufficializzato le partecipanti e le prime wild card alla manifestazione giunta alla 35ª edizione.

La lista delle iscritte è guidata da Elina Svitolina, ex numero 3 al mondo, attuale numero 21 del ranking, seguita dalle cinesi Yue Yuan e Xinyu Wang, dalla francese Clara Burel e dall’azzurra Elisabetta Cocciaretto. Le altre italiane che entrano per classifica nel tabellone principale sono Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Sara Errani. Per Errani sarà la quindicesima partecipazione agli Internazionali di Palermo a distanza di 21 anni dalla sua prima volta sui campi in terra rossa di Mondello.

«Il primo ringraziamento è per Sara che è da sempre la colonna portante del nostro torneo - hanno sottolineato Giorgio Cammarata e Oliviero Palma - siamo felici dei suoi successi nel doppio e siamo felici di averla ancora qui in singolare. Ci aspettiamo molto anche dalle altre azzurre che verranno insieme a Tathiana Garbin per preparare a Palermo le Olimpiadi».