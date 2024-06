Il presidente della Federtennis a Palermo: «Grande momento, peccato che Palpacelli non sia qui a goderselo»

«I risultati raggiunti in questi giorni sono eccezionali - ha commento Binaghi -, non avevo mai pensato che l’Italia potesse avere il numero uno al mondo, che potesse arrivare così velocemente e che potesse arrivarci un ragazzo così per bene. È una fortuna che Sinner possa trasmettere i suoi valori con il suo esempio. Eravamo contenti quando avevamo il numero 100 o se un tennista rispettasse le convocazioni. Avere adesso tutta questa ricchezza che traina tutto il sistema è una fortuna. Ma dietro di lui c’è un gruppo di cinque-sei giocatori che sono la migliore generazione maschile del tennis mondiale. I suoi successi trainano anche le donne con Jasmine Paolini».

A Palermo Binaghi ha ricordato Gabriele Palpacelli, «che è stato un buon giocatore, un ottimo maestro e un gran dirigente - le sue parole -. Uno come Sinner te lo manda il padre eterno, ma sotto Sinner ci sono giocatori che nessun paese ha. Quando a Parigi hanno applaudito a lungo Sinner, annunciandogli il raggiungimento del numero uno, mi sono commosso, è un peccato che Palpacelli, che era presente con noi durante i periodi difficili che abbiamo vissuto quando eravamo poveri, brutti e sporchi, non si stia godendo questi momenti. La nostra è una bella storia. I risultati di Sinner sono merito suo, ma i tanti ragazzini che si avvicinano al tennis sono il risultato di un lavoro pluriennale che parte da lontano. Abbiamo rischiato di retrocedere in D, oggi siamo qui a festeggiare la Coppa Davis».

«Non ho idea - ha detto ancora Binaghi - di cosa stia succedendo. Lo dico a cuore aperto: non capivamo il perché stavamo retrocedendo in D in Coppa Davis, Non capivamo perché non trovavamo giocatori e c’erano sempre polemiche. Oggi francamente non ci sono parole per spiegare il perché riusciamo a raggiungere tutti questi risultati».