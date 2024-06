Palestra e benessere, è palermitano e ha soltanto 17 anni il campione italiano di calisthenics freestyle

Ha saputo farsi strada da solo senza l’aiuto di nessun istruttore, Daniele Di Marco, 17 anni, palermitano, ha appena conquistato il titolo di campione nazionale di calisthenics freestyle maschile.

Solo 3 anni fa si era avvicinato alla disciplina, basata sulla ginnastica a corpo libero, poi diventata una grande passione. Daniele (nella foto in un fermo immagine tratto da un video diffuso su Youtube) ha dimostrato il suo talento nel calisthenics, una disciplina che richiede forza, flessibilità e controllo del corpo. Nonostante la sua giovane età, è riuscito a primeggiare a livello nazionale, vincendo numerose gare e confrontandosi con ragazzi anche più grandi di lui. La sua storia inizia in maniera piuttosto singolare: Daniele praticava calcio ma con l’arrivo della pandemia, come tutti, è rimasto chiuso a casa. Non potendo fare sport all’aria aperta ha scoperto il mondo del calisthenics attraverso internet e ha deciso di dedicarsi anima e corpo a questa disciplina.