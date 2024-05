Capolavoro di Gabriele Minì: vince a Montecarlo per il secondo anno di fila e vola in testa al mondiale

Un capolavoro, quello di Gabriele Minì. Se esistono ancora gli specialisti di Montecarlo, il giovane marinese lo è, eccome. L'alfiere della Prema vince per il secondo anno consecutivo la Feature Race nel Principato, la gara più glamour dell'anno, dopo un weekend perfetto ed è in testa al campionato.

Come un anno fa Minì a partiva dalla pole position, con tutti i migliori della classifica proprio alle spalle. A cominciare dal leader Fornaroli (Trident). Al via c’è molta confusione a centro gruppo, ne fa le spese il pilota austriaco Wurz, sospinto fuori al Portier da Wisnicki. Minì prende la testa, Fornaroli è quinto: Safety Car.

Di giro in giro Mansell aumenta la propria aggressività alle spalle del marinese. Impiega nove giri Minì a trovare il giusto passo per tenere a distanza l’australiano. A metà gara le posizioni sembrano cristallizzate. Al ventesimo giro Tsolov attacca e coinvolge Meguetounif e Leon in un incidente multiplo. Safety Car.