Strapapà di Palermo, una marea rossa di famiglie ha invaso le strade del centro

Ad intrattenere grandi e piccini anche l’esposizione delle motociclette dell’and Vecchi Pistoni. Papà, mamme e nonni hanno così portato i ragazzi a passeggio mano nella mano lungo il percorso: partiti da piazza Castelnuovo, hanno attraversato via Ruggero Settimo, via Cavour, via Roma, piazza Croci e ritorno fino a piazza Castelnuovo, dove ad attendere gli iscritti ci sono state medaglie e premi.

Tantissime le famiglie dell’ultim’ora che si sono unite alle già migliaia di iscritti che per un’intera mattinata si sono appropriati del centro cittadino. La manifestazione ha monopolizzato l’intero fine settimana con laboratori e cacce al tesoro, grazie alla partnership che Acsi (Associazione centri sportivi italiani) ha siglato con le ragazze del MiniMupa, museo didattico-interattivo di vicolo San Carlo, fino a questa mattina, con l’esibizione della Fanfara del 6 Reggimento in piazza Castelnuovo, punto di partenza della passeggiata, preludio allo start arrivato dopo con un conto alla rovescia gridato da tutti i bambini presenti.

«Abbiamo avuto circa 5mila iscritti e oltre ventimila persone che hanno colorato la città - annuncia entusiasta Domenico Totaro, delegato Acsi -. Ci fa molto piacere e ci stimola per la prossima edizione. I numeri hanno superato lo scorso anno, quando abbiamo raggiunto i 18mila partecipanti totali. Ringraziamo soprattutto gli istituti scolastici: il nostro punto di riferimento sono loro, le giovani leve ed è una festa che dedichiamo alle famiglie».

Per alcuni è stata la prima partecipazione: «È un bel segnale per i cittadini e i bambini - racconta Marco Ferrante - siamo qui per la prima volta ed è molto importante per i nostri bambini». «Si cerca di educarli a stare con gli altri - dice Giuseppe Panno - ed è un motivo in più per migliorare anche lo stile di vita sempre più sedentario».

Per altri, invece, è già la terza edizione, che quest’anno ricade in una giornata speciale: «Stiamo partecipando con mio cugino che compie 50 anni - sottolinea entusiasta Roberto Di Cara - siamo già alla terza edizione e il prossimo anno saremo di nuovo qui. E nel pomeriggio tutti allo stadio a sostenere i colori rosanero».