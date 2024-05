Il giornalismo sportivo perde un maestro: è morto il palermitano David Messina, inventò le cronache del calciomercato

È morto all’età di 92 anni, David Messina, decano del giornalismo sportivo e grande firma del calcio. Per 15 anni è stato anche presidente Glgs-Ussi Lombardia, il gruppo dei giornalisti sportivi che ne ha dato notizia, esprimendo il suo cordoglio per la scomparsa di un «maestro» della professione.

Palermitano, laureato in giurisprudenza, David Messina ha debuttato da giovane in Sicilia nel giornalismo sportivo come corrispondente locale di Tuttosport, per essere presto chiamato a Milano in virtù delle sue qualità professionali. Ha lavorato per la Stampa, il Corriere dello Sport e quindi alla Gazzetta dello Sport, dove la sua firma è stata sempre in primo piano nelle pagine del calcio. «Il titolo di “maestro” gli è dovuto soprattutto per essere stato uno dei pionieri, se non l’inventore, delle cronache di calciomercato in tempi ormai lontani - ha scritto sul suo sito Glgs-Ussi Lombardia -. Notevole anche la sua partecipazione come autore e conduttore a programmi tv sportivi, oltre a quella di autore di libri di tema calcistico».