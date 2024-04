Sport e solidarietà, a Palermo tutto pronto per l’ottava StraPapà: già 3.500 gli iscritti

Un momento di socializzazione solidarietà e sport nel cuore dei palermitani. Tutto pronto per l’ottava edizione della StraPapà, in programma domenica 5 maggio, tra gli appuntamenti più attesi di cui il Giornale di Sicilia, Gds.it, Tgs ed Rgs sono media partner.

La maratona Telethon coinvolgerà oltre 150 istituti scolastici e ad oggi (22 aprile) sono già 3500 i partecipati attesi che coloreranno di rosso tutta la città. Si partirà da piazza Castelnuovo alle 9 con uno spettacolo musicale e di intrattenimento sportivo. Poi sarà il turno, alle 10,30, della sfilata di motociclette storiche a cura dell’associazione Vecchi Pistoni. Sarà poi la fanfara del VI reggimento Bersaglieri del comando militare dell’Esercito Sicilia e dare il via alla gara che attraverserà le bellezze della città, dal teatro Politeama fino a piazza Croci e ritorno. Partner della manifestazione l’associazione La Domenica Favorita, Associazione Vecchi Pistoni e il Museo per bambini MiniMupa, che il venerdì e il sabato organizzeranno laboratori creativi per i bambini e una caccia al tesoro (sabato 4 maggio dalle 16) dal titolo Viva Rosalia: «Il museo è la sede dove poter ritirare il kit per partecipare alla StraPapà - spiega Valentina Gattuso, vice presidente del Museo - e faremo poi una caccia al tesoro, che sarà una vera e propria passeggiata nel quartiere del centro storico per scoprire i luoghi della Santuzza».