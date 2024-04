Vivicittà a Palermo, 350 atleti alla Favorita per il quarantesimo anniversario

Vivicittà a Palermo spegne 40 candeline. L’edizione 2024, in programma, domenica 14 aprile, vedrà coinvolte 38 città italiane. Start alle ore 9.30 dalla pista di atletica leggera dello stadio delle Palme Vito Schifani. Giro unico da dieci chilometri, all’interno del parco della Favorita. Quest’anno, il tema della manifestazione dell’Uisp sarà la pace, la solidarietà e la legalità. I partecipanti al momento sono circa 350 e c’è tempo fino a tutta la giornata di oggi per iscriversi. La provincia più rappresentata è Palermo, seguita da Messina e Agrigento. Il più giovane atleta in gara è Antonio Pio Tagliavia di 21 anni, il più grande è Giuseppe Camillo Cucina, 84 anni da compiere a maggio. Lo scorso anno, a tagliare per primi il traguardo furono Bibi Hamad e Silvia La Barbera.

Il percorso

Il percorso si sviluppa all’interno del Real parco della Favorita: un unico giro da dieci chilometri con gli atleti che dopo aver lasciato lo stadio delle Palme, percorreranno Case Rocca, via Ercole, faranno inversione al così detto cancello Leoni, poi viale Diana, transiteranno dal semaforo di Pallavicino, Palazzina Cinese, cancello Pitrè, dove è previsto il giro di boa, ancora viale Ercole, Case Rocca e arrivo all’interno dello stadio di atletica.

Come cambia il traffico

Domani, prevista la chiusura al transito veicolare, dalle 7 alle 14 circa, fino al termine della manifestazione nelle seguenti strade: via Paolo Giaccone e via Sebastiano Bosio; via Case Rocca: intero tratto tra viale Ercole e viale del Fante; viale Diana tra la stradella di collegamento tra i viali Diana e Ercole (altezza piazzale dei Matrimoni) e viale Margherita di Savoia; viale Ercole; all’interno del parco della Favorita il tratto compreso tra la fontana d’Ercole e viale Duca degli Abruzzi; viale Margherita di Savoia tra via Mater Dolorosa e il cancello Giusino. Prevista l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta per la durata della gara, nelle seguenti strade: via Paolo Giaccone e via Sebastiano Bosio; viale del Fante dal civico 25 fino ingresso via Case Rocca spazio antistante al giardino Vincenzo Florio Case Rocca.