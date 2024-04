Padel, il campione italiano Laurino si impone due volte a Palermo: ecco tutti i vincitori

Doppia vittoria per il siracusano Gabriele Laurino (Star Padel Floridia) sui campi di Padel Favorita, a Palermo, dove da giovedì a ieri (4-7 aprile) si è disputata la prima tappa del Circuito 2024 di padel, riservato agli under. Il campione italiano in carica under 16 ha vinto il doppio sia della sua categoria, sia degli under 18. Gabriele gioca a padel da un paio d'anni. «Ho iniziato con gli amici – racconta - ma adesso il padel è diventato tutto per me e darò il massimo per far sì che diventi un lavoro». Laurino ha già vestito anche la maglia azzurra.

Le categorie in gara a Palermo includevano anche gli atleti under 12, con l'obiettivo di agevolare la crescita di talenti siciliani, sotto lo sguardo di due dei tecnici federali fiduciari per l'Isola, Alberto Piraino e Fabio Luciani. «È stato un successo - scrive la Federazione siciliana (Fitp) nella sua pagina Facebook - in particolare per il numero di adesioni, a conferma della grande linfa di cui gode il padel in Sicilia a livello juniores».