Primo podio stagionale per Minì, il marinese terzo nel gp d'Australia di F3

Primo podio stagionale per Gabriele Minì. Il diciannovenne di Marineo si è piazzato terzo nella Feature Race del gp d'Australia, a Melbourne. Un week end senz'altro positivo che lo proietta in piena corsa per il titolo, a soli cinque punti dalla vetta.

Lo svedese Dino Beganovic della Prema vince la Feature Race della Formula 3 in Australia, sul podio vanno anche Leonardo Fornaroli e Gabriele Minì. Prima fila tutta italiana a Melbourne, dove la prima piazzola viene occupata proprio dal piacentino Fornaroli (Trident) e la seconda dal palermitano Minì (Prema), entrambi a punti nella gara Sprint, combattuta e anche contrassegnata dopo il traguardo da una messe di penalità, delle quali hanno fatto le spese soprattutto Beganovic (Prema) e Bedrin (PHM).

Allo spegnimento dei semafori rossi è già testa a testa per il comando della corsa. Dopo la prima bagarre il primo leader di gara è Fornaroli, seguito da Minì e Beganovic.

Al dodicesimo giro il muretto dice a Beganovic di andare e lo svedese passa Minì senza ostacolo e si mette sulle tracce di Fornaroli. Poi anche Browning sorpassa il palermitano. A dieci giri dal termine Beganovic è il nuovo leader della corsa. In quinta posizione Montoya, poi Wurz, quindi Boya e Bedrin. Chiudono i dieci Goethe e Mansell. A cinque tornate dal termine Fornaroli attacca Beganovic. A un giro e mezzo dalla fine Minì sorpassa Browning e va fino in fondo terzo alle spalle di Beganovic e Fornaroli. Due Prema e una Trident sul podio, vince lo svedese ma c’è tanta Italia in Australia in Formula 3. Gran gioco di squadra della Prema che rimette così in corsa per il titolo anche Dino Beganovic, ora quarto in classifica generale con 28 punti, alle spalle della coppia leader Browning-Fornaroli (37) e del compagno di squadra Minì (32).