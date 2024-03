Podismo a Palermo, Ala Zoghlami e Gaia Colli vincono il Trofeo della Legalità Rotary

Ala Zoghlami (Fiamme Oro Padova) e Gaia Colli (Carabinieri) sono i primi a scrivere il loro nome nell’albo d’oro del Trofeo della Legalità-Rotary di Palermo. La manifestazione, alla sua seconda edizione e per la prima volta come campionato regionale di società dei 10 km su strada, ha visto la partecipazione di seicento atleti che hanno attraversato il percorso incastonato nel centro cittadino e suddiviso in tre giri da 3,33 chilometri.

I podisti sono partiti da piazza Castelnuovo, con lo start dato dal sindaco Roberto Lagalla d’intesa con l’assessore Alessandro Anello, percorrendo l’asse di via Libertà fino a piazza Vittorio Veneto, dove i podisti hanno effettuato il classico giro di boa per poi reimmettersi su via Ruggero Settimo e puntare verso il Teatro Massimo.

La gara, organizzata dall'Asd Sicilia Running Team in sinergia con il Rotary Area Panormus, ha vissuto una prima fase di studio per poi esplodere negli ultimi tre chilometri, dove Ala Zoghlami ha fatto valere il suo spessore agonistico, tagliando il traguardo in 29’12 e strappando il record del percorso al fratello Osama fermo a causa di un leggero infortunio.